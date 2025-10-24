Jolly Disco Novafeltria, i Fikissimi tornano in pista: torna la festa tra cena show e dj set

In consolle il trio Simone M, Pigi e Marzy

Sabato 25 ottobre tornano i Fikissimi al Jolly Disco Novafeltria. L’appuntamento con la serata over più chiacchierata della Romagna prende il via alle 21 con la cena spettacolo tutta da cantare, già sold out da alcune settimane. A seguire la spettacolare carrellata delle hit musicali più iconiche degli anni 80, 90 e 2000 con il mitico trio Simone M, Pigi e Marzy. Porte aperte al pubblico del dopocena dalle 22.30, ingresso riservato ai maggiori di 20 anni. Per la serata dei Fikissimi, gli organizzatori promettono grandi sorprese e novità, ma senza rinunciare al classico marchio di fabbrica del format che in questi anni sta facendo divertire i “più grandi” in Alta Valmarecchia.