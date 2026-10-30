Judo, a Riccione il Campionato nazionale Aics: attesi oltre 500 atleti

Previste circa 800 presenze tra sportivi, tecnici e accompagnatori

La stagione delle arti marziali firmate Aics fa tappa in riviera. Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre il Playhall di viale Carpi accoglie il Campionato nazionale Aics di judo Open 2026. Un appuntamento di primo piano che porterà a Riccione circa 800 presenze complessive, tra oltre 500 atleti in gara, staff tecnici, dirigenti e famiglie al seguito.



La kermesse sportiva, promossa dalla Direzione nazionale Aics – Dipartimento Sport insieme ai comitati regionale e provinciale di Rimini e alla Commissione tecnica nazionale judo. A rendere la due giorni particolarmente vivace sotto il profilo tecnico è la formula Open: il regolamento apre infatti la partecipazione non solo ai tesserati Aics, ma anche agli atleti della Fijlkam e degli altri Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, creando un banco di prova inclusivo e ad alto tasso competitivo.

Oltre al valore delle medaglie in palio, la manifestazione punta a mettere in risalto l’etica fondante della disciplina: rispetto reciproco, disciplina, lealtà e autocontrollo. Principi educativi che trasformano il confronto sul tatami in un momento di autentica crescita comunitaria e personale per le giovani generazioni. L’evento gode del patrocinio del Comune di Riccione e del contributo della Regione Emilia-Romagna.

“Siamo molto felici di ospitare un altro evento di livello nazionale firmato da Aics – hanno detto la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport, Simone Imola –. La collaborazione con questo ente di promozione sportiva, che ha scelto Riccione per le sue iniziative e grandi raduni nazionali, si estende infatti ad altri sport, dalle arti marziali al nuoto, dal pattinaggio all’atletica. Tutto ciò rende Riccione meta privilegiata per lo sport di base e la promozione sportiva”.



