Judo, bronzo europeo per la riccionese Sofia Longo: quarta medaglia internazionale nel 2026

La judoka della Perla Verde protagonista all’European Cup U18: “Siamo tra le migliori al mondo” – brillano anche i giovani della Judoka Riccionese al Trofeo delle Vigne

​La stella riccionese Sofia Longo ha firmato un’altra impresa straordinaria partecipando alla quarta tappa del circuito European Cup U18 2026. Partita come testa di serie numero 3 del tabellone, l’atleta della Perla Verde ha conquistato una spettacolare medaglia di bronzo.

​Questo risultato rappresenta la sua quarta medaglia internazionale nel solo anno 2026, un ruolino di marcia impressionante che porta il suo palmarès complessivo a un totale di 6 medaglie internazionali in carriera, di cui ben 5 conquistate consecutivamente (tra le quali spicca lo splendido oro a Riga nel novembre 2025). Nel weekend europeo Sofia ha superato brillantemente ben tre incontri di altissimo livello, cedendo il passo solo in semifinale e di misura, nel derby italiano contro Aurora Ferro (testa di serie n. 2), atleta che ha poi conquistato l'oro di categoria.

​Il Direttore Tecnico, Giuseppe Longo, ha commentato questa prestazione:

​“la rivalità e l’amicizia fra Sofia e Aurora è qualcosa che risale ai primissimi anni di agonismo. Sono due ragazze che da anni crescono costantemente, anche grazie al loro sano dualismo. Oggi sono tra le più forti al mondo nel panorama Under 18. Siamo impazienti e ansiosi di vederle di nuovo a confronto ai prossimi Campionati Europei, che si terranno alle Gran Canaria dal 29 giugno al 5 luglio."

​In attesa delle conferme ufficiali della Federazione, i numeri parlano chiaro: Sofia Longo è l'unica italiana ad aver già conquistato ben 4 medaglie nel circuito internazionale per il 2026. Pur essendo attualmente la seconda delle italiane nella sua categoria, la Judoka Riccionese ha dimostrato sul tatami di poter competere alla pari con le migliori atlete del pianeta, ipotecando di fatto la convocazione ufficiale ai prossimi Europei Cadetti.

​I giovani avanzano: ottimi segnali dal Trofeo delle Vigne

​Mentre Sofia Longo combatteva in Europa, la Judoka Riccionese ha schierato tre giovani Cadetti nelle Marche, in occasione del Trofeo delle Vigne, un test cruciale per verificare lo stato di forma delle nuove leve. ​I risultati sono stati eccellenti: ​Alessandro Nassuato ha letteralmente dominato la categoria, conquistando una medaglia d'oro memorabile al suo esordio ufficiale nei 73 kg.

​Luca Fornarieto e Jahui Lin hanno disputato una gara di grande carattere, salendo entrambi su un meritatissimo terzo gradino del podio.

​Il Presidente della società, Luca Nassuato, ha espresso grande soddisfazione per la crescita corale del gruppo:

​"La Judoka Riccionese è una società che punta ai massimi livelli nazionali e internazionali. Per questo motivo lavoriamo costantemente su più fronti: da un lato supportiamo atleti già maturi ed affermati in campo internazionale, dall'altro investiamo sui giovani promettenti, inserendoli in gare che servono da preparazione per le manifestazioni più impegnative. Il nostro segreto? È l’impegno e la costanza che chiediamo ogni giorno ai nostri atleti e che noi stessi, come staff e dirigenza, mettiamo a loro disposizione.”



