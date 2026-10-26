Judo, doppio bronzo per Sofia Longo al Trofeo Italia Lucania

La Judoka Riccionese torna da Policoro con tre medaglie

Un fine settimana da incorniciare e ricco di preziose indicazioni per gli atleti della Judoka Riccionese ASD, impegnati il 24 e 25 novembre al Pala Ercole di Policoro (Matera) per il prestigioso Trofeo Italia Lucania (Basilicata), uno degli appuntamenti del calendario agonistico nazionale dedicati alle giovani promesse delle categorie Under 18 e Under 21.

Sabato 24 ottobre: Cadetti protagonisti e doppio bronzo per Longo e Forlani

La prima giornata sulle materassine lucane ha visto scendere in campo i giovani della categoria Cadetti, regalandosi subito grandi soddisfazioni. Sofia Longo e Anna Vittoria Forlani si sono rese protagoniste di una cavalcata straordinaria, conquistando entrambe un importantissimo 3° posto e mettendo al collo una medaglia di bronzo di altissimo valore tecnico e agonistico. Buone prove anche per i compagni di squadra Luca Fornasiero, Luca De Matteis e Jiahui Lin: tutti e tre hanno superato con determinazione il primo turno del tabellone. Nonostante la mancata fase dei ripescaggi, hanno dimostrato carattere ed evidenti segnali di crescita.

"È stata un'ottima esperienza per tutti – commenta lo staff tecnico riccionese. – C’è ancora tanto lavoro da fare in palestra, ma a Policoro abbiamo visto un bellissimo e concreto passo in avanti da parte di ciascun ragazzo".

Domenica 25 ottobre: Juniores in gara e lo sguardo al futuro

Domenica è stato il turno della categoria Juniores. Tra i maschi, Alessandro Fabbri ha fornito una buona prestazione sul piano dell'atteggiamento e della grinta, uscendo purtroppo al primo turno senza la possibilità di accedere ai ripescaggi. Straordinaria riconferma, invece, per le infaticabili Sofia Longo e Anna Vittoria Forlani, scese nuovamente sul tatami dopo le fatiche del giorno precedente. Le due atlete riccionesi hanno espresso ancora una volta un judo di altissimo livello nella categoria U21: Sofia Longo ha bissato il successo della vigilia conquistando un altro splendido bronzo, mentre Anna Vittoria Forlani si è fermata soltanto ai piedi del podio, chiudendo in 5ª posizione con una prestazione di grande spessore.

Grazie a questi risultati, Sofia e Anna Vittoria si confermano punti di riferimento assoluti anche nella categoria U21, preannunciando un 2027 ricco di emozioni, crescita e grandi soddisfazioni. Non c'è però tempo per fermarsi: la squadra è già pronta a ritornare in palestra per affilare le armi in vista dei prossimi impegni nazionali, a partire dalle finali A2 dei Campionati Italiani Assoluti, in programma a Roma il prossimo 8 dicembre.



