Judo. Giulia Matteini e Giulia Longo brillano a Spello: doppio bronzo alla Coppa Umbria

Le giovani Under 15 della Judoka Riccionese ASD si mettono in mostra e confermano la crescita del settore giovanile

Le giovanissime Under 15 Giulia Matteini e Giulia Longo hanno rappresentato la Judoka Riccionese ASD a Spello sabato 7 febbraio dove si è svolta la Coppa Umbria 2026. A guidarle, la neo–tecnica e capitana della squadra agonistica Morgana De Paoli.

Le due atlete si sono messe in gioco con determinazione, affrontando una gara che ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da gran parte delle regioni del Centro Italia. Entrambe hanno conquistato una medaglia di bronzo, confermando il loro percorso di crescita e la solidità del lavoro svolto nel settore giovanile.

L’esperienza è stata particolarmente preziosa per le due ragazze, che fra un mese inizieranno ufficialmente il loro percorso nelle competizioni del circuito nazionale, con la prima tappa in programma a Reggio Calabria. La gara di Spello ha rappresentato un passaggio formativo fondamentale in vista di questo nuovo impegno.

“La prestazione delle Giulie è stata molto buona. Anche negli incontri che hanno perso hanno comunque mostrato un judo di qualità. La loro giovanissima età e la naturale mancanza di esperienza le portano ancora a commettere qualche errore banale, ma questo è assolutamente normale nel percorso di crescita di giovani atlete”, sottolinea Morgana De Paoli, capitana della squadra e neo-tecnica.