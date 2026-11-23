Judo, i piccoli atleti della Judoka Riccionese protagonisti al Memorial Sauro Tassinari

Domenica 22 novembre la società riccionese ha partecipato alla manifestazione preagonistica di Faenza con 19 giovani judoka, suddivisi nelle categorie Ragazzi, Fanciulli e Bambini.

Diciannove giovani atleti della Judoka Riccionese ASD sono saliti sul tatami domenica 22 novembre per partecipare al Memorial Sauro Tassinari di Faenza. Una giornata dedicata al judo e ai suoi valori educativi, con incontri preagonistici pensati per permettere ai bambini di misurarsi con i coetanei e fare esperienza.

I partecipanti, suddivisi in base all'età, si sono confrontati in una serie di incontri al termine dei quali tutti gli atleti sono stati premiati. La manifestazione ricorda Sauro Tassinari, fondatore del Judo Faenza e maestro a cui è dedicato il memorial. Per la Judoka Riccionese sono scesi in gara, nella classe Ragazzi, Natalia Cimbidhi, Marco D'Agostino e Matteo Terentiev. Nella categoria Fanciulli hanno partecipato Diego Magnani, Edoardo Campagna, Kevin Amore, Simon Sofiane Tucci, Federico Bianchi, Vittoria Elena Onori e Mia Maltoni. Per la classe Bambini erano presenti Adele Tiraferri, Matteo Di Viesti, Sofia Casadei, Margareth Aquilino, Leonardo Montesinos Igarza e Aurora Esposito.

Al di là dei risultati dei singoli incontri, la società ha sottolineato soprattutto il comportamento del gruppo. I piccoli judoka si sono sostenuti a vicenda a bordo tatami, condividendo emozioni e dimostrando spirito di squadra e rispetto. Le manifestazioni preagonistiche rappresentano infatti un'occasione per imparare a gestire il confronto, rispettare l'avversario e le regole e affrontare le proprie emozioni. Un percorso nel quale anche una sconfitta può diventare un'esperienza utile, così come una vittoria può essere vissuta con umiltà.