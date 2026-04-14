Judo, la Judoka Riccionese brilla a Castenaso: due medaglie con le classe 2013

Argento per Giulia Matteini e bronzo per Giulia Longo al Trofeo interregionale: buone indicazioni in vista delle qualificazioni ai Campionati Italiani

Buoni risultati per la Judoka Riccionese al Trofeo di Castenaso, andato in scena sabato scorso e caratterizzato da una forte partecipazione interregionale. Sul tatami sono scese due giovanissime atlete classe 2013, impegnate in un confronto utile in vista delle qualificazioni ai Campionati Italiani del prossimo semestre.





La società riccionese porta a casa due podi con Giulia Matteini che conquista la medaglia d’argento e Giulia Longo, che ottiene il bronzo, con un incontro vinto e due persi, gareggiando nella categoria di peso superiore.





Il Direttore Tecnico Maestro Giuseppe Longo commenta: “queste piccole gare sono fondamentali per far maturare esperienza alle nostre giovani atlete. Siamo soddisfatti: Longo ha affrontato una categoria superiore con grande competitività, mentre Matteini ha mostrato un’ottima prova, pagando solo qualche ingenuità. Errori normali alla loro età, ma la prestazione è stata un eccellente banco di prova".





Inoltre, domenica 12 aprile i tecnici Giuseppe Longo, Sonia Arduini e Morgana De Paoli hanno partecipato all’aggiornamento regionale presso il Centro Tecnico Federale di Castel Maggiore. La formazione, tenuta dalla Maestra Monica Barbieri, ha proposto un innovativo percorso didattico per il settore giovanile (4–12 anni), mirato allo sviluppo della motricità di base e di schemi motori complessi utili al judo agonistico.