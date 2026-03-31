Judo, la riccionese Anna Vittoria Forlani argento ai campionati italiani

"Anna ha sfiorato uno straordinario doppio titolo nel giro di una settimana", le parole del dt Longo

La Judoka Riccionese festeggia un nuovo prestigioso risultato grazie ad Anna Vittoria Forlani, che ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani A2 Juniores disputati in Puglia lo scorso finesettimana. La giovane atleta, residente a Cattolica e studentessa del Liceo Classico di Pesaro, conferma un percorso sportivo e scolastico di assoluta eccellenza. Il risultato arriva a distanza di soli sette giorni dalla vittoria del titolo italiano A2 Cadetti (U18) ottenuto a Leinì, un’impresa che testimonia la crescita costante e il talento della judoka.

Il Direttore Tecnico Giuseppe Longo ha commentato con soddisfazione: "Anna ha sfiorato uno straordinario doppio titolo nel giro di una settimana. Siamo orgogliosi della sua maturità e del suo impegno”.

Intanto Bruno Badiane ha rappresentato a Dakar (Senegal) la Nazionale senegalese in una tappa del World Tour IJF, la diciottesima edizione del circuito dell'International Judo Federation, che comprende una serie di prestigiosi tornei internazionali di judo. Nonostante la sua eliminazione al primo incontro, Badiane rimane un punto di riferimento per il suo club e un atleta dal grande potenziale internazionale, dimostrando impegno e ambizione nel panorama del judo mondiale.

Sempre nel week-end, quattro giovani atleti della Judoka Riccionese sono scesi sul tatami a Grisignano di Zocco (Vicenza), accompagnati dal tecnico e presidente Luca Nassuato.

Ottimo il primo posto di Giulia Matteini (U15), seguita dalla compagna Giulia Longo con la medaglia di bronzo. In quinta posizione si attesta Luca Fornasiero nella categoria Cadetti) mentre Alessandro Nassuato, nella stessa categoria, vince nel primo incontro per poi essere eliminato di misura.

"Questi ragazzi stanno dimostrando un valore complessivo molto promettente. Il lavoro continua con entusiasmo” , dichiara il tecnico Luca Nassuato.