Judo, la riccionese Morgana De Paoli conquista l’argento agli Assoluti A2

Judoka Riccionese: Longo in ritiro azzurro, Forlani con la Nazionale

Il fine settimana appena trascorso ha rappresentato un momento di grande prestigio e orgoglio per la Judoka Riccionese, che ha visto protagoniste tre delle sue atlete di talento sui palcoscenici più importanti del panorama nazionale.

Morgana De Paoli si è distinta conquistando il titolo di Vice Campionessa Italiana Assoluti A2. In una competizione di altissimo livello, Morgana ha dimostrato tecnica, tenacia e determinazione, vincendo tre incontri impegnativi prima di arrivare in finale contro un’atleta di grande esperienza. Pur risultando sconfitta, il Maestro Giuseppe Longo, suo allenatore, ha sottolineato come si tratti solo di una vittoria rimandata, evidenziando la crescita e la passione che la proiettano verso obiettivi ancora più ambiziosi. Grazie a questo risultato, Morgana si prepara ora alla finale A1 che si terrà il 13 dicembre al PalaFijlkam di Ostia, con la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli.

Sofia Longo, reduce da un successo europeo, è stata convocata a Savona per un ritiro con la Nazionale Cadetti, un riconoscimento importante del suo talento e del percorso di sviluppo intrapreso. Questa esperienza le permette di affinare le proprie competenze e di confrontarsi con le migliori giovani promesse del judo nazionale.

Anna Vittoria Forlani ha invece partecipato a Jesi a una lezione formativa con il Maestro Francesco Bruyere, allenatore della Nazionale Femminile. Questa occasione rappresenta un momento di crescita tecnica e umana di altissimo valore, testimonianza dell’attenzione della società verso la formazione completa delle proprie atlete.

Questi tre eventi, vissuti nello stesso weekend, evidenziano la forza e la vitalità della Judoka Riccionese, capace di portare le proprie giovani atlete dalla scena nazionale ai contesti di formazione della Nazionale, rafforzando il ruolo di riferimento nel panorama regionale e nazionale. Il Maestro Giuseppe Longo ha espresso tutto l’orgoglio della società: “È un vero piacere vedere le nostre ragazze crescere e affermarsi. I loro successi sono il frutto di impegno, disciplina e passione, valori che animano tutta la nostra associazione.”

La Judoka Riccionese continua così a promuovere il judo come strumento di crescita personale, sociale e culturale, consolidando il proprio ruolo di riferimento e contribuendo allo sviluppo di giovani talenti pronti a portare avanti i valori dello sport e dell’eccellenza.