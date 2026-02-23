Judo Riccione protagonista al Trofeo Italia: De Paoli e Badiane sul podio

Ottimi risultati a Bassano del Grappa con qualificazioni dirette alla Coppa Italia e punti importanti per la ranking nazionale

Sabato 14 febbraio sono scesi in gara i migliori atleti Senior del club, Morgana De Paoli e Bruno Badiane, impegnati nel prestigioso Trofeo Italia di Bassano del Grappa, competizione caratterizzata dalla presenza di alcuni tra i migliori judoka del panorama nazionale; in palio punti fondamentali per la ranking list in vista della Coppa Italia e dei Campionati Assoluti del prossimo semestre. Morgana De Paoli (+78 kg) conquista un ottimo 3° posto, con due incontri vinti e una sola sconfitta contro la campionessa italiana assoluta Eleonora Ghetti. Bruno Badiane (-81 kg) si ferma ai piedi del podio dopo una gara di alto livello: quattro incontri vinti con grande autorità e due persi contro avversari di primissima fascia, tra cui la finale per il bronzo contro Alessandro D’Urbano, già vicecampione del mondo U18 e atleta del Gruppo Sportivo Carabinieri.

Grazie a questi risultati, entrambi gli atleti hanno ottenuto l’accesso diretto alla finale della Coppa Italia, un traguardo di grande prestigio per la società. Inoltre, per Badiane è arrivata anche la convocazione ufficiale della Nazionale senegalese per l’Open di Dakar, in programma a fine marzo: un riconoscimento che conferma il suo valore internazionale.





21–22 febbraio – Qualificazioni U18 e U21 ai Campionati Italiani A2

Nel weekend successivo, 21 e 22 febbraio, è stato il turno delle categorie U18 e U21, impegnate nelle qualificazioni ai Campionati Italiani A2.

Tra gli U18 Lin Jahui, al suo primo anno da cadetto, chiude al 5° posto con due incontri vinti e due persi, ottenendo così il pass per la finale nazionale di Leini, in programma il 14 marzo. Si aggiungono alla qualificazione anche i sammarinesi Jacopo Ceccoli e Luca Poggiali, entrambi tesserati per la Judoka Riccionese e classificati terzi nelle rispettive categorie.

Grazie a questi risultati, la società riccionese si presenterà a Leini con cinque atleti qualificati, considerando anche le già ammesse di diritto alla finale A2 Anna Vittoria Forlani e Cecilia Nassuato. Tutti punteranno con determinazione alla qualificazione alla finale A1, dove ad attenderli ci sarà la compagna di squadra Sofia Longo, attualmente numero 2 del ranking italianoe 11ª in quello mondiale.

In gara anche Alessandro Nassuto tra gli U18, che però, reduce da un periodo di problemi fisici stagionali, non è riuscito a esprimersi al meglio, rimanendo fuori dalla qualificazione.



