Judo: Sofia Longo oro alla European Cup Cadetti di Riga

La giovane judoka riccionese conquista la medaglia d’oro con tre vittorie spettacolari, confermando il talento italiano nel judo internazionale

La Judoka Riccionese ASD celebra un nuovo traguardo internazionale: Sofia Longo ha conquistato la medaglia d’oro alla prestigiosa European Cup Cadetti di Riga, imponendosi in una competizione di altissimo livello tecnico. La giovane atleta ha superato tre incontri con determinazione e talento, a partire dal primo match dove ha battuto la rappresentante estone per ippon; in semifinale poi ha affrontato una forte avversaria polacca: dopo essere passata in svantaggio di yuko e aver subìto un intenso strangolamento, Sofia ha saputo reagire con lucidità e coraggio, piazzando tre yoko decisivi. In finale ha dominato l’israeliana, chiudendo l’incontro con un ippon spettacolare.





Sofia, 16 anni, è cresciuta praticamente sul tatami, muovendo i suoi primi passi con la sezione di judo di Polisportiva Riccione. Gli allenamenti quotidiani, che si svolgono quasi sei volte a settimana per alcune ore al giorno, si alternano con i suoi impegni scolastici al liceo artistico di Riccione. Nonostante gli impegni intensi, Sofia riesce a gestire con dedizione entrambe le sue passioni, mostrando una grande determinazione e disciplina che le permettono di crescere sia come atleta sia come studentessa.





"È un risultato straordinario - commenta il Maestro Giuseppe Longo, padre e allenatore di Sofia. - Lo inseguivamo da più di un anno. Sapevamo di essere a livelli alti, ma non avevamo ancora trovato la strada giusta. Questo successo fa bene al ranking e al morale. Ci ricorda che siamo tra i migliori, in Italia e all’estero. Sono felice per Sofia”.





Con questa vittoria, Sofia Longo diventa la seconda atleta riccionese a conquistare l’oro in una European Cup, dopo Morgana De Paoli, sempre allenata dal Maestro Longo, che trionfò a Coimbra nel 2021. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto dalla Judoka Riccionese e l’impegno costante nel promuovere lo sport come strumento di crescita, disciplina e successo.



