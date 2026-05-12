Judoka Riccionese, Longo e Matteini al Trofeo Italia di Veroli

Le due tredicenni fanno esperienza a livello nazionale: buone prove e segnali di crescita, nonostante risultati condizionati da sfortuna e infortuni

Le giovanissime Giulia Longo e Giulia Matteini, entrambe tredicenni e portacolori della Judoka Riccionese, hanno partecipato al prestigioso Trofeo Italia di Veroli, manifestazione che ha riunito i migliori atleti esordienti di tutta Italia. Per le due riccionesi si è trattato della seconda esperienza in una competizione di livello nazionale, affrontata con determinazione e spirito di crescita.





Nonostante la distanza dal podio, le due atlete hanno mostrato ottime qualità tecniche e caratteriali: Giulia Longo ha disputato un solo incontro, senza possibilità di recupero mentre Giulia Matteini, dopo aver superato brillantemente il primo match, ha dovuto fermarsi contro la testa di serie a causa di un lieve infortunio che ha condizionato l’esito della gara.

Il Maestro Giuseppe Longo, Direttore Tecnico della Judoka Riccionese, ha commentato “hanno dimostrato la giusta dose di tenacia e voglia di fare. La gara non è stata fortunata e probabilmente non ha valorizzato il loro vero potenziale. Questo non è assolutamente un problema: sarà motivo di maggiore impegno e cura dei dettagli. Abbiamo un programma estivo particolarmente intenso che permetterà alle nostre giovanissime atlete di raggiungere i livelli necessari per affrontare al meglio i prossimi Trofei Italia e i Campionati Italiani del semestre.”

Un percorso di crescita che conferma la vocazione educativa e tecnica della Judoka Riccionese ASD, sempre attenta a formare atleti consapevoli, determinati e pronti ad affrontare le sfide con entusiasmo e disciplina.