Judoka Riccionese protagonista: Anna Vittoria Forlani oro e 3º posto nazionale per club

Un percorso perfetto con cinque incontri dominati e momenti di grande carattere che hanno confermato la forza del vivaio riccionese

Una prestazione memorabile quella di Anna Vittoria Forlani, giovane atleta residente a Cattolica e in forza alla Judoka Riccionese, che ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Italiani A2 Cadetti. Un risultato straordinario che le vale anche il titolo di miglior atleta dell’Emilia-Romagna nella competizione.

Il suo percorso è stato impeccabile: cinque incontri, tutti di altissimo livello, superati con una crescita tecnica e mentale evidente. In finale, Anna ha chiuso la gara con uno spettacolare Ippon, il “KO del judo”, che ha infiammato il palazzetto e sancito la sua supremazia nella categoria.





Un cammino di carattere e maturità: la giornata di Anna è stata un crescendo di intensità e determinazione. Il momento più complesso è arrivato nei quarti di finale, contro una forte atleta siciliana, in un incontro che ha messo alla prova soprattutto la sua tenuta psicologica.

A raccontarlo è il Direttore Tecnico della Judoka Riccionese, Maestro Giuseppe Longo, che sottolinea la profondità emotiva di quel frangente: “è stato un turbinio di emozioni. Anna ha lottato da vera veterana del tatami. L’incontro dei quarti contro la siciliana è stato difficilissimo, soprattutto dal punto di vista psicologico. Infatti, alla fine del tempo regolamentare gli arbitri hanno assegnato un Ippon a nostro favore e poi lo hanno annullato. Anna ci ha messo almeno un minuto a riprendere in mano l’incontro e piazzare il punto decisivo durante i tempi supplementari. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento, ha superato i suoi limiti".

Superato quel momento, Anna ha continuato a crescere incontro dopo incontro, fino a dominare la finale con lucidità, coraggio e un Ippon che resterà nella memoria della società.

Grazie alla sua vittoria, la Judoka Riccionese ha ottenuto un prestigioso 3º posto nella classifica nazionale per club, un risultato che conferma la solidità del lavoro tecnico e la qualità del vivaio.

Alla competizione hanno partecipato anche gli altri atleti della spedizione riccionese: Cecilia Nassuato, Lin Jahui e Jacopo Ceccoli.

Nonostante l’impegno e la determinazione, gli altri judoka si sono fermati al primo turno, ma la loro presenza ha contribuito a dare forza e coesione alla squadra.

La vittoria di Anna rappresenta un traguardo di grande valore per la società e per tutto il territorio. Un risultato che testimonia la crescita costante del club e la capacità di formare atleti completi, determinati e pronti a competere ai massimi livelli.