Judoka Riccionese tra luci e ombre al Campionato Italiano U18 di Ancona

Sofia Longo, Anna Vittoria Forlani e Luca Fornasiero fuori dalle medaglie nella rassegna nazionale; sorrisi invece dai preagonisti con cinque giovani atleti protagonisti e diversi podi

Si è svolto al PalaPrometeo di Ancona il Campionato Italiano U18 di judo, massimo appuntamento nazionale della categoria, organizzato dal Judo Club Camerano. Per la provincia di Rimini erano presenti tre atleti, tutti appartenenti alla Judoka Riccionese: Sofia Longo, Anna Vittoria Forlani e Luca Fornasiero.

La squadra riccionese si presentava con obiettivi importanti: Sofia Longo, reduce da eccellenti risultati internazionali e attuale n. 2 del ranking nazionale, era considerata tra le favorite per l’accesso alla finale; Anna Vittoria Forlani, fresca vincitrice del titolo italiano A2, puntava a confermarsi anche nella massima serie. Infine Luca Fornasiero, il più giovane del gruppo, affrontava la sua prima esperienza nella categoria U18, in un contesto di altissimo livello.





La giornata, però, non ha portato i risultati sperati. Sofia Longo, al suo primo incontro, conduce con autorevolezza contro la pugliese Giada Tursi, mostrando netta superiorità tecnica. Una singola imprecisione, sfruttata con grande determinazione dall’avversaria, ribalta però l’esito del match e interrompe prematuramente la gara della riccionese, lasciando molto rammarico.

Anna Vittoria Forlani conquista un onorevole 7° posto, frutto di una prova solida nonostante un sorteggio particolarmente impegnativo.

Luca Fornasiero si ferma al primo incontro e non accede ai ripescaggi, esperienza comunque formativa in vista dei prossimi appuntamenti.

“È stata una giornata amara - commenta il maestro Giuseppe Longo. - Sofia era considerata una medaglia certa; su Anna Vittoria avevamo puntato a un risultato migliore; per Luca sapevamo sarebbe stato complicato ma poteva superare il primo turno. Questa finale dovrà essere per noi un punto di ripartenza e riflessione. Possiamo e dobbiamo raccogliere di più.”





I preagonisti regalano sorrisi: cinque giovani in gara e tanti podi

Parallelamente al campionato italiano si è svolta una manifestazione educativa dedicata ai preagonisti, alla quale la Judoka Riccionese ha partecipato con cinque giovani atleti tra gli 8 e gli 11 anni. I primi classificati sono stati Simon Sofiane Tucci, Natalia Cimbidhi e Marco D’Agosto; le seconde posizioni sono arrivate per Edoardo Campagna e Diego Magnani.

“Dopo l’amaro degli U18, i nostri giovanissimi ci hanno regalato una domenica di festa e soddisfazione - sottolinea il Direttore Tecnico Giuseppe Maria Longo. - Stiamo valutando un progetto di crescita per il nostro vivaio e molto presto proporremo alle famiglie un percorso progressivo, senza stress per i bambini e i loro genitori. È fondamentale valorizzare il nostro settore giovanile e offrire una prospettiva di sviluppo fisico e mentale, indipendentemente dai risultati agonistici.”