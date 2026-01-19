Judoka Riccionesi protagonisti al Trofeo Lavis 2026: mix di conferme e nuovi esordi

Giulia Matteini conquista il bronzo e Giulia Longo sfiora il podio tra le U15

Il 2026 si apre con il Trofeo Lavis (Trento) per la Judoka Riccionese, primo appuntamento agonistico dell’anno, che ha visto la società protagonista con un mix di conferme e nuovi esordi nelle categorie U15 e U18.





Nella categoria U15 spiccano Giulia Longo e Giulia Matteini, al debutto nella nuova fascia d’età, dimostrando subito di poter competere tra le migliori: Giulia Matteini ha conquistato un eccellente 3° posto, frutto di una gara solida e determinata mentre Giulia Longo, dopo tre incontri di ottimo livello, sfiora il podio perdendo la finale per il bronzo, ma confermando una crescita tecnica evidente.





Due sono state le prestazioni che rappresentano un segnale molto positivo per il futuro del settore giovanile.

Nella categoria Under 18, Sofia Longo domina i 48 kg, pur essendo normalmente atleta dei 44 kg, conquistando una medaglia d’oro di grande valore. Forte della sua esperienza internazionale, Sofia ha condotto una gara quasi perfetta, utilizzando il torneo come banco di prova per testare nuovi lavori tecnici sviluppati negli ultimi mesi.

Ottimo l'esordio anche per Luca Fornasiero, che affronta una nuova categoria di peso e chiude con un buon 7° posto portando a casa esperienza preziosa per la sua crescita e per Lin Jiahui, vittorioso nel primo incontro e poi superato da due avversari più esperti, ma autore di una prova incoraggiante.

Meno fortunata la gara di Alessandro Nassuato, che non riesce a entrare nel ritmo del primo incontro e si ferma all’esordio.

"Siamo mediamente soddisfatti - commenta il Direttore Tecnico Maestro Giuseppe Longo. - La squadra è stata orfana di Anna Vittoria Forlani e Cecilia Nassuato, che in previsione del prossimo Trofeo Italia di Lignano non hanno gareggiato per recuperare meglio da qualche malanno di stagione. Gli atleti in gara hanno fatto il loro dovere. Siamo molto soddisfatti soprattutto delle giovanissime e abbiamo raccolto importanti elementi per lavorare su ognuno di loro dal punto di vista tecnico e mentale e preparare al meglio i prossimi obiettivi agonistici, fra Trofei Italia, qualificazioni ai Campionati Italiani e, per i più esperti, gare di Coppa Europa. Ci aspettano cinque mesi di impegno e sorprese".



