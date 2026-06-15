La digital agency dal respiro internazionale porta il metodo D.A.R.E. in Italia con un top consulente SEO come partner

La digital agency con aspirazioni miamian porta il suo metodo D.A.R.E. sul mercato italiano in apertura esclusiva, scegliendo uno dei consulenti SEO e digital più riconosciuti del panorama nazionale come partner operativo.

Junglam Advice, la digital agency Miami-oriented specializzata in AI Automation e Digital Enablement per le organizzazioni, ha scelto l'Italia come mercato europeo di espansione — e ha scelto Benedetto Motisi come mente di questa apertura. Motisi è una delle figure più longeve e rispettate del digital marketing italiano. Giornalista di formazione, con un passato in Radio Radicale e poi una carriera costruita interamente nel digitale, ha co-fondato web agency in Svizzera e Ucraina, collaborato con piattaforme internazionali come SEMrush e firmato titoli pubblicati da Flaccovio, Hoepli e Maggioli Editore. In oltre quattordici anni di attività, ha formato centinaia di professionisti e costruito un approccio alla SEO che non si limita al posizionamento, ma abbraccia la comunicazione digitale nella sua interezza. Junglam Advice non è una web agency tradizionale. Il suo modello, fondato su un approccio coaching-first, punta a ridisegnare i processi aziendali integrando l'intelligenza artificiale nei flussi di lavoro e formando i team interni per renderli autonomi, con obiettivi misurabili e un piano d'azione a 90 giorni. Il metodo D.A.R.E. — Diagnose, Architect, Run, Enable — guida ogni intervento dalla mappatura iniziale dei processi fino all'abilitazione operativa del team cliente. Tra i servizi che la partnership porterà sul mercato italiano: coaching strategico per la trasformazione digitale, implementazione di AI personalizzati basati sull'identità di marca dell'azienda, ottimizzazione dei flussi interni con tecniche di PNL applicate all'AI, e la costruzione di sistemi di Content Orchestration — dal piano editoriale alla pubblicazione automatizzata su blog, video e newsletter. Abbiamo costruito questo metodo per chi non vuole l'ennesimo tool da pagare ogni mese, ma un partner che trasferisce competenze e rende l'organizzazione capace di camminare da sola

— Junglam Advice

La scelta dell'Italia come primo mercato europeo non è casuale: un tessuto produttivo fatto in larga parte di PMI, con alta necessità di aggiornamento digitale ma forte resistenza agli approcci standardizzati, rappresenta il campo ideale per un modello su misura come quello di JunglamAdvice.

per maggiori info: www.junglamadvice.com