Juve e Napoli risalgono in Champions
Piegati Bodo e Qarabaq: bianconeri vittoriosi allo scadere, 2-0 azzurro al Maradona
Il martedì di Champions sorride alle italiane. La Juventus conquista la sua prima vittoria stagionale in Europa imponendosi 3-2 sul gelido campo del Bodo Glimt al termine di una partita folle. I norvegesi chiudono il primo tempo in vantaggio, ma nella ripresa la squadra di Spalletti ribalta tutto grazie alle reti di Openda e McKennie.
Quando il rigore trasformato da Fet all’87' sembra indirizzare la gara verso un pareggio, è David a firmare il definitivo sorpasso in pieno recupero, sfruttando un'iniziativa di Yildiz e regalando tre punti preziosi ai bianconeri.
Buone notizie anche da Napoli, dove gli azzurri si impongono 2-0 sul Qarabaq davanti al pubblico del Maradona. Decisivi, nella ripresa, il gol di McTominay e l’autorete di Jankovic. Ininfluente il rigore fallito da Hojlund sullo 0-0: la squadra di casa controlla il match e porta a casa una vittoria importante nella corsa alla qualificazione.