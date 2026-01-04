Juve fermata dal Lecce, Gasperini ko a Bergamo contro la Roma

Il Milan resta in vetta. Oggi in campo Inter-Bologna e Lazio-Napoli

La Juventus non va oltre il pareggio casalingo contro il Lecce, fermata allo Stadium in una gara combattuta e ricca di rimpianti. I bianconeri hanno l’occasione più grande dal dischetto, ma David fallisce il calcio di rigore che avrebbe potuto regalare i tre punti alla squadra di casa, lasciando il risultato inchiodato sullo 0-0.

A Bergamo, invece, il 2026 della Roma si apre con una sconfitta esterna contro l’Atalanta. Una partita dal sapore particolare per Gian Piero Gasperini, ex di turno, che torna al Gewiss Stadium ma esce battuto. I nerazzurri trovano il successo, sfiorando anche il raddoppio, rete poi annullata dopo la revisione arbitrale. I giallorossi non riescono a reagire e tornano a casa a mani vuote.

In vetta alla classifica resta il Milan, che osserva con attenzione l’impegno dell’Inter, attesa questa sera dal confronto con il Bologna. Una gara importante per i nerazzurri, chiamati a non perdere terreno nella corsa al primo posto.

Il programma odierno di Serie A propone anche altri incontri di grande interesse: riflettori puntati su Lazio-Napoli, sfida cruciale in chiave europea, oltre a Fiorentina-Cremonese e Verona-Torino, match che possono incidere sugli equilibri della parte centrale e bassa della classifica.