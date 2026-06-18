Juventus Club Rimini, una festa per la chiusura della stagione sportiva

Ad accompagnare la giornata è stato DJ Soleri, socio del Club

Si è conclusa con una splendida giornata di festa la stagione 2025/26 dello Juventus Club Rimini, che sabato 13 giugno ha salutato soci e simpatizzanti presso il campo sportivo di Santa Giustina, al quale il Club rivolge un sentito ringraziamento per l’ospitalità e la disponibilità dimostrate.

Ad accompagnare la giornata è stato DJ Soleri, socio del Club, mentre grande protagonista dell'evento è stata la prima edizione del Torneo Juventus Club Rimini, che ha visto la partecipazione di quattro squadre rappresentative del mondo bianconero. Ad aggiudicarsi il trofeo è stato lo Juventus Club San Marino.

"La stagione appena conclusa - spiega il direttivo del club in una nota - ha segnato un anno di rinnovamento e crescita. Tra le principali novità si evidenziano la realizzazione del nuovo logo ufficiale e il lancio del nuovo sito internet, strumenti che accompagneranno il percorso futuro dell’associazione e attraverso i quali è già possibile effettuare il tesseramento per la stagione 2026/27".

Il Consiglio Direttivo desidera ringraziare "tutti i soci per la fiducia, la partecipazione e l’affetto dimostrati nel corso dell’anno e invita tutti coloro che desiderano entrare a far parte di questa grande famiglia a visitare il nuovo sito e ad aderire alla stagione 2026/27, già ufficialmente aperta".

“Le stagioni passano, i giocatori cambiano, i risultati vanno e vengono. Ma la passione di chi sceglie ogni giorno di esserci rimane per sempre. Fino alla fine, oggi più di ieri, insieme verso una nuova stagione bianconera", chiosa il direttivo.