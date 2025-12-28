Juventus corsara a Pisa: vittoria e secondo posto. Viola in crisi, pari beffa per la Lazio

I bianconeri vincono 2-0 in Toscana e salgono momentaneamente al secondo posto. Fiorentina ancora ko, mentre l’Udinese ferma la Lazio nel finale

La Juventus espugna l’Arena Garibaldi di Pisa con una vittoria importante e sofferta, imponendosi per 2-0 in una gara tutt’altro che semplice. I bianconeri, grazie ai gol di Kalulu e Yildiz nella ripresa, conquistano tre punti pesanti che valgono il secondo posto in classifica, almeno per una notte, in attesa delle sfide di oggi: Atalanta-Inter, Milan-Verona, Cremonese-Napoli e Bologna-Sassuolo.

La squadra di Allegri fatica nel primo tempo contro un Pisa ordinato e aggressivo, ma cambia passo nella ripresa trovando prima il vantaggio con Kalulu e poi il raddoppio con il giovane talento Yildiz, sempre più decisivo. Una vittoria che dà continuità ai risultati e rilancia le ambizioni bianconere in chiave alta classifica.

Giornata amara invece per la Fiorentina, che crolla a Parma e resta inchiodata all’ultimo posto, alimentando una crisi sempre più profonda. Sorrisi solo a metà per la Lazio, raggiunta dall’Udinese nei minuti finali sull’1-1 dopo aver a lungo accarezzato l’idea dei tre punti.

Il campionato resta apertissimo, con la giornata che promette ancora colpi di scena e possibili ribaltoni in vetta.