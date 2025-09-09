Juventus-Inter, debutta la telecamera dell’arbitro

Nel derby d’Italia esordisce in Serie A la RefCam, annunciata ufficialmente dalla Lega

Juventus-Inter entrerà nella storia della Serie A non solo per il fascino intramontabile del derby d’Italia, ma anche per una novità tecnologica assoluta. Sabato alle ore 18, infatti, farà il suo debutto in Italia la RefCam, una telecamera di ultima generazione che offrirà immagini esclusive dal punto di vista dell’arbitro.

L’annuncio è arrivato dalla Lega Serie A, che ha confermato come il campionato italiano sia tra i selezionati per la fase di sperimentazione di questo innovativo strumento, introdotto da FIFA e IFAB e già testato con successo durante il Mondiale per club.

La RefCam promette di regalare agli appassionati un’esperienza immersiva senza precedenti, mostrando le azioni più significative direttamente dagli occhi del direttore di gara. Un passo avanti importante nella direzione di un calcio sempre più spettacolare e vicino agli spettatori.