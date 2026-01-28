Kallas: “Il legame con gli Usa è cambiato, l’Europa deve rafforzarsi”

L’Alta rappresentante Ue invita a puntare sulla difesa: “Non siamo più nelle grazie di Washington, serve un ruolo più incisivo nella Nato”

Il “riorientamento” degli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump ha “scosso dalle fondamenta la relazione transatlantica”, avverte Kaja Kallas, Alta rappresentante dell’Unione europea, intervenendo alla conferenza annuale dell’Agenzia europea per la difesa.

Secondo Kallas, l’Europa deve rafforzarsi sul fronte della difesa e assumere un ruolo più attivo all’interno della Nato, poiché il legame con Washington non è più così centrale come in passato. “L’Europa non è più il principale centro di gravità degli Stati Uniti. Questo cambiamento è in corso da tempo ed è strutturale, non temporaneo”, ha dichiarato.

L’Alta rappresentante ha sottolineato che nessuna grande potenza nella storia ha esternalizzato la propria sopravvivenza ed è sopravvissuta. Il messaggio è chiaro: per garantire sicurezza e autonomia strategica, l’Europa deve investire in capacità militari proprie e rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri.