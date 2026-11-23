Karate, Angelo Crescenzo incontra gli atleti del Centro Karate Riccione: una lezione tra tecnica e valori sportivi

Il campione del mondo di kumite e olimpionico a Tokyo è stato ospite della società il 18 novembre. Con i ragazzi ha parlato di preparazione, gestione della gara e dell'importanza di puntare sulla prestazione prima del risultato

Il tatami, le domande dei ragazzi e i consigli di chi ha raggiunto il vertice del karate internazionale. Mercoledì 18 novembre il Centro Karate Riccione ha ospitato Angelo Crescenzo, campione mondiale di kumite e atleta olimpico a Tokyo. Per gli iscritti della società è stata un'occasione per allenarsi con un campione e confrontarsi direttamente con lui.

Dopo una prima parte dedicata agli aspetti tecnici e tattici, l'incontro è proseguito con le domande degli atleti. Crescenzo ha raccontato come affronta la vigilia di una competizione e quanto conti arrivare sul tatami consapevoli del lavoro svolto durante la preparazione. "Se so di essermi allenato bene, di aver fatto tutto il percorso giusto, dall'alimentazione alla preparazione atletica, dal lavoro tecnico a quello tattico, allora sono sereno", ha spiegato. Il campione ha invitato i ragazzi a conoscere i propri limiti e a non cercare di strafare durante la gara: "Se sono pronto da 6 su 10, non devo strafare e rischiare di perdere per voler fare 2 in più, devo fare il mio lavoro e portare a casa quel 6".

Il messaggio rivolto ai giovani karateka è stato chiaro: concentrarsi sulla qualità della propria prestazione, senza fare dipendere tutto dal risultato. "Non si può vincere sempre. Per questo punto alla prestazione, non al risultato. Il risultato arriva se tutto è stato fatto come si deve. E un po' di fortuna non guasta".

La giornata ha raccolto la soddisfazione dei dirigenti della società. Il presidente Moreno Villa ha sottolineato la partecipazione degli atleti, mentre la vicepresidente Manuela Gasperoni ha raccontato di aver visto i ragazzi allenarsi "con impegno e con la gioia negli occhi". Anche Roberto Corbelli, fondatore del Centro Karate Riccione, ha ricordato il percorso della società, nata nel 1991 con l'obiettivo di affiancare alla crescita sportiva un ruolo educativo. "Il CKR è cresciuto mantenendo i valori con cui è nato, quelli di un'agenzia educativa per la crescita fisica e psicologica dei ragazzi, con un forte coinvolgimento sociale", ha dichiarato. Per Carlotta Villa, tecnico e responsabile marketing, l'incontro ha avuto anche un significato personale. Con Crescenzo ha condiviso gli anni della nazionale e le esperienze internazionali: "Ci siamo confrontati con culture e realtà così diverse e dalle diversità abbiamo imparato il rispetto per ognuna".