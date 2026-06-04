Karate, argento per Letizia Pagliarani ai Campionati Nazionali AIKT di Casale Monferrato

Ottima prova per l’ASD Shotokan Karate Club Santarcangelo: tutti gli atleti superano le eliminatorie e si mettono in luce nelle gare nazionali US-ACLI

Lunedì 1 e martedì 2 giugno a Casale Monferrato (Alessandria) si sono svolti i Campionati Nazionali AIKT di karate tradizionale US-ACLI, con la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia. La manifestazione ha visto in gara agonisti tra i 15 e i 40 anni, cinture marroni e nere, impegnati nelle specialità di kata (forme) individuale e a squadre e kumite (combattimento), sia individuale che a squadre. L’ASD Shotokan Karate Club Santarcangelo ha partecipato con sette atleti nelle prove di kata individuale e una squadra di kata, riuscendo a superare tutte le fasi eliminatorie. In evidenza la prestazione di Letizia Pagliarani, che ha conquistato la medaglia d’argento nel kata individuale raggiungendo la finale. Al di là dei risultati agonistici, la società sottolinea il valore del percorso sportivo e personale degli atleti, fatto di impegno, allenamento e crescita, elemento centrale nella pratica del karate-do.