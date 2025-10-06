Karate, grande prova del giovane riminese Davide Vallorani: bronzo e pass per Ostia
Il classe 2013 disputerà il Campionato Italiano
06 ottobre 2025 13:28
Si è svolta domenica 5 ottobre 2025, presso il palazzetto dello sport di Poggio Renatico (FE), la fase regionale di qualificazione al Campionato Italiano di Karate classe Esordienti, in programma al Centro Olimpico Federale di Ostia il 24 e 25 ottobre prossimi.
Il Centro Karate Rimini-Cervia ha partecipato con il proprio atleta Davide Vallorani, classe 2013, accompagnato dal Maestro Livio Montuori.
Al termine di un’ottima prestazione, Davide ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nella specialità del Kata (forma), ottenendo così il diritto a disputare il Campionato Italiano.