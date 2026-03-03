Karate, il Centro Riccione brilla a Tolentino: 9 medaglie e 7 ori

Successo nella Coppa nazionale organizzata da CSEN con atleti da più regioni

Risultati di grande rilievo per il Centro Karate Riccione, protagonista domenica 1° marzo alla sedicesima Coppa di Tolentino, manifestazione organizzata dallo CSEN e capace di richiamare atleti da diverse regioni. La società romagnola ha partecipato con una delegazione di soli otto atleti, conquistando nove medaglie complessive: sette ori, un argento e un bronzo.

I risultati nel dettaglio

Le vittorie più significative sono arrivate dalle prove a squadre: oro nel kata a squadre femminile Under 14 per Agata Circiello, Bianca Tartaglia, Anna Targonato. Oro nel kata a squadre senior grazie al trio composto da Gabriele Abbruscato, Leonardo Sapigni e Matteo Muccioli. Nella competizioni individuali Gabriele Abbruscato ha conquistato l’oro nel kata senior, Bianca Tartaglia ha vinto il kata femminile esordienti, Davide Abbruscato ha ottenuto l’oro nel kata maschile cadetti, Davide Vallorani ha centrato una doppietta: oro nel kata maschile esordienti e oro nel kumite maschile.

Completano il medagliere l'argento per Agata Circiello nel kata femminile Under 14, e il bronzo per Matteo Muccioli nel kata senior maschile.

Soddisfazione unanime da parte dello staff tecnico e societario. “Conferme dagli atleti più esperti e ottime prestazioni dalle nuove generazioni. È il risultato di un lavoro portato avanti con passione e cuore da tutto il nostro staff tecnico”, ha commentato Roberto Corbelli, fondatore del Centro Karate Riccione.

“Stiamo costruendo percorsi che permettano ai ragazzi di esprimersi ai massimi livelli. Questi risultati confermano la qualità della preparazione e la solidità del nostro metodo”, ha dichiarato il presidente Moreno Villa.

“Questa è solo la punta dell’iceberg: il vero lavoro lo svolgiamo ogni giorno in palestra, con atleti di tutte le età, anche con chi non cerca il risultato ma desidera imparare e vivere una disciplina meravigliosa come il karate”, ha aggiunto la vicepresidente Manuela Gasperoni.

Il Centro Karate Riccione conferma così la propria presenza nel panorama competitivo nazionale, valorizzando sia gli atleti già affermati sia le nuove leve. Il risultato di Tolentino rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita tecnica e formativa della società.



