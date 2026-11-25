Karate, il Centro Riccione conquista l'oro Aics con Giada Cunti e tre medaglie al Campionato Csec

La giovane atleta si laurea campionessa nazionale nel kumite. A Fidenza arrivano argento e bronzi, con buoni piazzamenti per le nuove leve del club

Un oro nazionale per Giada Cunti e una serie di risultati di rilievo per il gruppo impegnato a Fidenza. Il Centro Karate Riccione ha vissuto un fine settimana su due tatami, tra il Campionato AICS di Calenzano e quello CSEN, raccogliendo medaglie e piazzamenti che raccontano il percorso di crescita degli atleti.

A Calenzano, sabato 21 novembre, Giada Cunti ha affrontato la gara di kumite nella categoria Under 12 -37 kg. Seguita dal padre Manuel, atleta plurititolato nella categoria Master, la giovane karateka ha superato tutte le avversarie e conquistato il titolo di campionessa nazionale AICS. Contemporaneamente, a Fidenza, gli altri atleti del Centro Karate Riccione hanno partecipato al Campionato Nazionale CSEN, confronto di alto livello tecnico e occasione per misurare i progressi delle nuove leve. La trasferta è stata organizzata grazie alla collaborazione con la maestra Michela Nanni e il maestro Fabrizio Grisoni.

Tra gli Esordienti, Antony Salvadori ha ottenuto una medaglia d'argento, mentre Noah Crescentini ha chiuso al quinto posto. Davide Vallorani ha disputato due prove di buon livello, nel kata e nel kumite, fermandosi a un passo dal podio. Quinta posizione anche per Leo Bravi, protagonista di una prova nel kata Shotokan apprezzata per precisione, potenza e interpretazione. Il pomeriggio ha portato un altro risultato significativo con il debutto della squadra femminile Junior di kata. Anna Targonato, Agata Circiello e Federica Cenni, quest'ultima allieva del maestro Grisoni, hanno gareggiato per la prima volta insieme in una competizione nazionale, conquistando il bronzo. Il gruppo è allenato da Carlotta Villa e Lisa Pivi.

Nella categoria Cadetti, Davide Abbruscato ha ottenuto un'altra medaglia di bronzo, confermandosi tra i migliori atleti della categoria. Bianca Tartaglia e Gabriele Abbruscato, pur senza raggiungere il podio, hanno mostrato progressi tecnici e caratteriali. I risultati si inseriscono in un percorso che la società porta avanti attraverso il confronto con tecnici e atleti di alto livello. «Il percorso che abbiamo intrapreso nel collaborare con professionisti di livello mondiale, non ultimo Angelo Crescenzo, pluri-campione iridato e olimpionico a Tokyo, continua a rivelarsi vincente», ha commentato il presidente Moreno Villa, ricordando anche lo stage svolto con Crescenzo.