Karate, il riccionese Cunti è imbattibile: secondo titolo italiano consecutivo

La città celebra il suo ambasciatore sportivo in Municipio

Un altro grande successo è arrivato domenica scorsa, 12 ottobre, per il karateka Manuel Cunti, atleta del Centro Karate Riccione. Nei Campionati italiani Fijlkam combattimento libero categoria Master, che si sono svolti lo scorso fine settimana a Urbino, Cunti è salito ancora un’altra volta sul podio più alto conquistando la medaglia d’oro di categoria. Cunti si è così confermato, per il secondo anno consecutivo, campione italiano, titolo che si aggiunge al già ricco palmares dell’atleta.

Questa mattina, mercoledì 15 ottobre, nella sala di rappresentanza del Municipio, la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola hanno incontrato Manuel Cunti portando i saluti e le congratulazioni della città. L’atleta era accompagnato dal presidente del Centro Karate Riccione, Moreno Villa, e dal direttore tecnico Roberto Corbelli. La sindaca Angelini e l’assessore Imola hanno consegnato a Cunti il riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo” per meriti sportivi.

Riminese di nascita ma riccionese di “adozione sportiva”, Manuel Cunti, 39 anni, ha cominciato a praticare karate dall’età di 5 anni. La sua passione per questa disciplina sportiva lo ha portato fin da piccolo a gareggiare e conquistare numerosi successi. Oggi, l’azzurro del Centro Karate Riccione, vanta un palmares importante tra cui spiccano, oltre ai due ori italiani, anche il primo posto in classifica nel combattimento libero agli Europei Master Games nel 2023 e l’argento ai mondiali che si sono svolti a Taiwan lo scorso maggio. Cunti, atleta della Fijlkam - Federazione italiana judo lotta karate arti marziali - è karateka di punta di categoria della rappresentativa regionale Emilia-Romagna, successi raggiunti grazie alla costante preparazione insieme al suo tecnico maestro Vito Minnini.

Il prossimo impegno per l’atleta azzurro sarà il prossimo febbraio a Abu Dhabi per l’Open league 2026.

L’incontro di questa mattina ha sottolineato anche l’importante ruolo del Centro Karate Riccione nel panorama italiano e internazionale del circuito Fijlkam, confermandosi tra le prime 30 posizioni su 1.400 della classifica delle società sportive per piazzamenti conquistati nelle gare ufficiali del calendario federale. Oltre a Manuel Cunti, il centro riccionese vanta numerosi atleti di interesse nazionale tra cui la giovane Anna Orsetti che attualmente sta partecipando al raduno collegiale della Nazionale Italiana.