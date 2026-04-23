Karate Kyokushinkai, la Shinden Dojo Rimini al Campionato Nazionale di Montesilvano

La scuola riminese, unica del territorio nel full contact Kyokushinkai, schiera oltre 30 atleti tra bambini e adulti al 32° Campionato Nazionale dopo mesi di intensa preparazione

L’ASD Shinden Dojo Rimini unica scuola di Karate Kyokushinkai full contact a Rimini e provincia, approda al 32° Campionato Nazionale che si terrà il 26 Aprile a Montesilvano, con oltre 300 partecipanti.

La squadra agonistica kata è kumite formata da oltre 30 atleti, bambini, ragazzi e adulti si è preparata duramente in questi mesi sotto la guida di Sensei Giuseppe Palumbo. La Scuola è presente sul territorio da oltre 15 anni.

Per chiunque volesse conoscere di più sullo stile Kyokushinkai a Rimini contatti il 3913691044.