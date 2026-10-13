Karate, Manuel Cunti d’argento alla Coppa Italia Master

Il portacolori del Libertas Centro Karate Riccione conquista il secondo posto a Ortona nella categoria Kumite 67 kg, dopo l’argento mondiale e il titolo italiano Master della scorsa stagione

Il portacolori riccionese Manuel Cunti continua la sua lunga carriera di successi: già argento ai campionati mondiali master e campione italiano master nella scorsa stagione sportiva, domenica scorsa sale sul secondo gradino del podio alla Coppa Italia Master.

Ortona - Splendido argento per Manuel Cunti, atleta del Libertas Centro Karate Riccione, alla Coppa Italia Master di karate disputata domenica 11 ottobre a Ortona. Nella categoria Kumite maschile 67 kg, Cunti ha superato con determinazione una serie di incontri, grazie alle sue capacità tecniche e atletiche, fino a conquistare la finale e il secondo gradino del podio.

"Uno splendido argento che conferma il valore del lavoro svolto in palestra” dichiara il presidente Moreno Villa mentre la vicepresidente Manuela Gasperoni si congratula con Manuel che ancora una volta porta il nome di Riccione ai massimi livelli del karate.

"Un grazie di cuore a Manuel e a tutto lo staff tecnico, Vito Mininni, Carlotta Villa e Giampaolo Massi, che con passione e competenza cura ogni giorno la crescita dei nostri atleti. Risultati come questo nascono dalla costanza e dal lavoro di gruppo” dichiara il fondatore e coordinatore didattico Roberto Corbelli.