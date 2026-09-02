Karate, oltre 200 cinture nere al raduno nazionale Aikt

Bellaria Igea Marina ha ospitato un intenso fine settimana di stage, aggiornamenti ed esami dedicati al karate tradizionale

Sabato 29 e Domenica 30 Agosto ha avuto luogo al palazzetto di Bellaria Igea Marina il raduno Nazionale AIKT (Accademia Italiana Karate Tradizionale) con la partecipazione di oltre 200 praticanti cinture nere provenienti da tutta la penisola.

L’ intenso fine settimana è iniziato sabato mattina con lo Stage Tecnico Nazionale alla presenza del vicesindaco e assessore allo sport di Bellaria Igea Marina Francesco Grassi che ha portato i saluti dell’ amministrazione comunale e Antonio Astarita presidente regionale US-ACLI (ente di promozione sportiva al quale AIKT è affiliata) che ha augurato un buon allenamento a tutti karateki presenti.

Dopo il saluto iniziale è cominciato l’ allenamento del mattino con i praticanti divisi in due gruppi guidati dai Maestri Dario Marchini e Loris Guidetti.

Dopo una breve pausa al termine della lezione del mattino, nel pomeriggio si è svolta l’ altra sessione di allenamento, la giornata si è rivelata ancora una volta fonte di spunti nuovi e interessanti per il percorso di crescita dei praticanti.

La domenica, sempre al palazzetto di Bellaria Igea Marina, si sono svolti contemporaneamente il corso di aggiornamento arbitrale condotto dal M° Dario Ukmar, il corso di aggiornamento dei presidenti di giuria condotto dal M° Rino Campini e gli esami con cui si è concluso con successo il corso istruttori AIKT dopo più di anno di percorso.

Il tutto organizzato dal responsabile provinciale il Maestro Denis Pironi cintura nera 7° dan dello Shotokan Karate Club Santarcangelo, associazione sportiva storica che da oltre 50 anni è attiva a Santarcangelo di Romagna per fare conoscere questa affascinante arte marziale.