Karate, pioggia di medaglie per il Centro Rimini-Cervia all’All Valley Karate Cup

A Ravenna oltre 200 atleti in gara: gli agonisti guidati dai tecnici Montuori e Fede conquistano numerosi ori, argenti e bronzi nelle specialità kata e kumite

Il 19/04/2026 si è svolto a Ravenna il trofeo interregionale di karate denominato All Valley Karate Cup giunto alla sua quarta edizione che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti di età compresa tra il 2013 e il 2022.

ça competizione si è articolata nelle due specialità del kata (forma) e del kumite (combattimento), sia individuale che a squadre.

Il Centro Karate Rimini-Cervia, con i suoi Tecnici Livio e Simone Montuori e Letizia Fede, ha schierato la propria squadra di agonisti che ha gareggiato in entrambe le specialità.

Questi i risultati:

-Eva Gennaretti: medaglia d’oro kata

-Riccardo Savino: medaglia d’oro kata e medaglia d’oro kumite

-Stefano Gaudino: medaglia d’argento kata e medaglia di bronzo kumite

-Oscar Ceccarini: medaglia d’oro kata

-Tobia Zamagni: medaglia d’oro kata e medaglia d’oro kumite

-Leone Meliconi: medaglia d’argento kata e medaglia di bronzo kumite

-Francesca Racis: medaglia d’oro kata e medaglia d’oro kumite

-Anna Donnarumma: medaglia d’oro kata medaglia d’argento kumite

-Dario Benvenuti Leria: medaglia d’oro kata e medaglia d’oro kumite

-Flavio Di Giglio: medaglia d’argento kata e medaglia di bronzo kumite