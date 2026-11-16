Karate, Riccione sul podio agli Open di Roma: bronzo per Bagatin, Padoan è quinta

Il Centro Karate Riccione torna dalla competizione internazionale con due piazzamenti di rilievo. In gara oltre 1.500 atleti provenienti da 314 società.

Una medaglia di bronzo e un quinto posto per il Centro Karate Riccione agli Open League di Roma, disputati dal 13 al 15 novembre. A salire sul podio è stato Riccardo Bagatin, mentre Martina Padoan ha chiuso la propria gara a pochi decimi dalle prime tre posizioni.

La manifestazione ha riunito oltre 1.500 atleti di 314 società, impegnati nelle categorie Under 14, Cadetti, Junior e Under 21, nelle specialità kata e kumite. Una competizione di livello internazionale, con partecipanti arrivati da tutta Italia e anche dall'estero. Per Bagatin arriva un'altra conferma dopo l'oro conquistato ai Campionati Regionali della settimana precedente. Il terzo posto romano dà continuità al suo percorso e lo porta nuovamente sul podio in una competizione di alto livello. Buona anche la prova di Padoan, quinta al termine di una gara combattuta, nella quale il podio è sfumato per pochi decimi.

"Il percorso intrapreso in questi mesi sta dando risultati importanti", commenta il presidente del Centro Karate Riccione, Moreno Villa, sottolineando la capacità della società di competere in appuntamenti di rilievo e rappresentare il territorio. La vicepresidente Manuela Gasperoni richiama invece il lavoro sul ricambio generazionale e sulla crescita dei nuovi atleti, accanto a quelli già affermati. Un percorso che, secondo la società, sta iniziando a dare i suoi frutti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche allo staff tecnico composto da Mirka Vasekova, Carlotta Villa, Vito Mininni e Giampaolo Massi. "Dietro ogni risultato ci sono preparazione, competenza, passione e tanto lavoro quotidiano", osserva il coordinatore didattico Roberto Corbelli.