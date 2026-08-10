Kawabonga Party XXL, musica e spettacolo in piazzale Roma a Riccione

Martedì 11 agosto dalle 21.45 il grande party open air: pop dance, hip hop, reggaeton e musica elettronica

Piazzale Roma si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva della Riviera. Martedì 11 agosto, a partire dalle ore 21:45, andrà in scena lo spettacolare show open air del Kawabonga Party XXL, uno dei format di intrattenimento musicale e party live più amati e seguiti d’Italia. L’evento si inserisce nel programma ufficiale della rassegna Riccione Music City 2026, l’ampio palinsesto promosso dal Comune di Riccione per animare l’estate della città con grandi spettacoli e intrattenimento ad ingresso libero per residenti e turisti.

Musica, effetti speciali e grande intrattenimento

Il Kawabonga Party regalerà al pubblico un’esperienza travolgente, caratterizzata da una miscela esplosiva di generi musicali capaci di far ballare tutte le generazioni: dalla pop dance alla dancehall, fino all’hip hop, reggaeton, trap ed elettronica. La serata sarà arricchita da un ricco cast artistico composto da DJ, MC e un energico corpo di ballo, oltre a un allestimento scenografico di grande impatto visivo con effetti speciali di CO2, lanci di coriandoli e la distribuzione di gadget per tutti i partecipanti, trasformando la piazza in una vera e propria arena della musica all’aperto.



