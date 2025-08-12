Kelly Doualla dice no: niente Mondiali di atletica a Tokyo

La 15enne sprinter azzurra, due ori agli Europei U20, rinuncia alla possibile convocazione nella staffetta 4x100

Kelly Doualla non prenderà parte ai Mondiali di atletica in programma a Tokyo. La sprinter azzurra, appena 15enne e già vincitrice di due ori agli Europei Under 20, ha scelto di rinunciare alla possibilità di entrare nel gruppo della staffetta 4x100 che volerà in Giappone a settembre.

A comunicarlo è stata la Fidal, precisando che il tecnico della giovane velocista, Walter Monti, ha informato i vertici federali della decisione. “La volontà è di rinunciare a una possibile inclusione dell’atleta nella squadra azzurra che prenderà parte ai Mondiali”, ha fatto sapere Monti.