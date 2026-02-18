Ketamina e cocaina a Rimini: 20enne in hotel con 80 grammi di stupefacente

Le indagini hanno seguito gli spostamenti del giovane, che fissava appuntamenti in bar della città per vendere ketamina

Un giovane ventenne italiano è stato arrestato a Rimini dalla Polizia in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spaccio.

Gli investigatori avevano raccolto informazioni secondo cui l’uomo consegnava dosi di ketamina, fissando appuntamenti in diversi bar della città.

Accertato che il giovane soggiornava temporaneamente in un albergo, la Polizia ha organizzato un servizio di osservazione e pedinamento.

Al termine del controllo, nella stanza affittata sono stati trovati circa 80 grammi di ketamina già suddivisa in dosi, alcune dosi di cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e denaro contante.

Il ventenne è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio.

Nei suoi confronti è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.