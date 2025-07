Kevin Spacey incanta Rimini: omaggio a Fellini e premio alla carriera al Teatro Galli

L’attore premio Oscar protagonista dell’Italian Global Series Festival tra applausi, autografi e cinefili in festa

Ieri sera Kevin Spacey è stato accolto con entusiasmo al Teatro Galli di Rimini in occasione dell’Italian Global Series Festival. Tra applausi, selfie e autografi, l’attore premio Oscar ha ricevuto il Maximo Excellence Award e ha omaggiato Federico Fellini, definendolo “un maestro” del cinema. Il festival ha richiamato pubblico da tutta Italia, trasformando la serata in un evento di prestigio internazionale. Tra i fan, anche collezionisti con DVD di House of Cards e American Beauty. Premi anche a Elena Sofia Ricci, Silvia D’Amico, Luigi Lo Cascio e Can Yaman.



Il festival prosegue anche domani con eventi a Rimini e Riccione: conferenze stampa, masterclass con Mark Gatiss, incontri con Marco Bellocchio, Valeria Golino e proiezioni tra cui la premiere di Von Fock e Miss Austen.