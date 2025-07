Kfc apre a Rimini: ecco il nuovo fast food con drive-thru e orari fino alle 5 del mattino

Il colosso americano del pollo fritto inaugura oggi, 29 luglio, in via Flaminia Conca

Kfc, il brand leader del pollo fritto nel mondo sbarca oggi, martedì 29 luglio, con una nuova apertura nel pieno centro di Rimini. Sono 45 i nuovi posti di lavoro creati sul territorio con questa apertura.

Dal 29 luglio il locale aspetta tutti i fan del brand in via Flaminia Conca 145. Il nuovo ristorante Kfc ha tutte le caratteristiche per rispondere alle esigenze di una vera capitale del divertimento: una grande sala interna da 350 metri quadri e 100 posti a sedere, un dehors da 50 metri quadri più altri 100 metri quadri di superficie esterna e una corsia drive-thru per chi ha fretta di mordere al volo tutte le novità.

Anche l’orario è pensato per gli amanti della movida: il locale sarà aperto dalle 11 alle 5 del mattino il venerdì e il sabato, e dalle 11 alla 1 da domenica a giovedì. Stessi orari anche per il drive-thru e per il delivery, per infinite possibilità di consumo dal mattino fino all’alba.

“Con questa nuova apertura abbiamo pensato soprattutto ai giovani, veri protagonisti dell’estate riminese, ma naturalmente da Kfc il divertimento e il gusto non hanno età – commenta Corrado Cagnola, Ad di Kfc in Italia – L'apertura di Rimini, che non poteva certamente mancare nel momento più vivo dell’estate, si colloca a pieno diritto nella nostra strategia di sviluppo, che ha fra i suoi asset principali l'apertura di ristoranti con corsia drive lungo i principali assi di viabilità, dotati di flussi veicolari rilevanti”.

La via Flaminia Conca infatti è una delle arterie principali della città di Rimini, che conta 150mila abitanti e accoglie ogni anno quasi sette milioni di turisti (dato 2024, Federalberghi Emilia-Romagna). Per Kfc si tratta del primo ristorante cittadino e del 127simo in Italia dal 2014. Il locale è gestito in diretta dal Corporate Franchisee ed è il 20simo con questo tipo di gestione sul territorio italiano.