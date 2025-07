Khamenei: "Israele sconfitto, l’Iran ha vinto. Schiaffo agli Stati Uniti"

La Guida Suprema esalta la vittoria contro Israele e minimizza gli attacchi Usa ai siti nucleari

La Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha proclamato la vittoria della Repubblica Islamica contro Israele e Stati Uniti, definendo il regime israeliano “quasi crollato” sotto i colpi iraniani e parlando di un “duro schiaffo” inflitto all’America. Ha inoltre ridimensionato l’efficacia dei raid Usa sui siti nucleari, dichiarando che “non c’è stato nulla di significativo” e minacciando nuove ritorsioni in caso di attacchi futuri.

Nel frattempo, il Consiglio dei Guardiani ha ratificato una legge per sospendere la cooperazione con l’Aiea, in risposta agli attacchi israeliani e alle critiche del direttore Rafael Grossi. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha ribadito il diritto dell’Iran all’energia nucleare per scopi pacifici, accusando gli Usa di aver “distrutto la diplomazia”.

La Russia ha espresso preoccupazione per l’interruzione della cooperazione con l’Aiea, auspicando che l’Iran continui a rispettare gli impegni internazionali sul nucleare.