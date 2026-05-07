Kid Pass Days in Romagna: tre parchi a misura di famiglia tra scienza e natura

Oltremare 2.0, Acquario di Cattolica e Italia in Miniatura protagonisti nel weekend 9-10 maggio con laboratori, spettacoli e attività educative incluse nel biglietto

Sabato 9 e domenica 10 maggio famiglie protagoniste a Oltremare 2.0 a Riccione, Acquario di Cattolica e Italia in Miniatura a Rimini. I parchi Costa Edutainment in Romagna aderiscono ai Kid Pass Days, l'evento nazionale promosso da Kid Pass in parchi e musei di tutta Italia, che nel prossimo Weekend dedicheranno ai piccoli proposte educative e di intrattenimento. Sarà un fine settimana all'insegna di scienza, natura e conservazione ambientale, grazie a programmi speciali: approfondimenti nel Discovery Delta a Oltremare 2.0, cibature degli animali all’Acquario di Cattolica e uno speciale Science Show a Italia in Miniatura, tutti inclusi nel biglietto.

Oltremare 2.0 – Riccione Nel primo Family Edutainment Park d'Italia, dove “Scoprire, Amare, Proteggere” sono le parole chiave, ogni famiglia può vivere momenti indimenticabili coni delfini di Dolphins World, con i maestosi rapaci di Raptors World e nelle storie di recupero e sensibilizzazione dei pappagalli di Parrots World.

L'avventura è immersiva e adatta a ogni condizione meteo, nelle aree indoor Genesis e Planet Theatre, che offrono un'esperienza 5D sull'origine della vita sulla Terra. Ma anche nelle grotte di Speleos, sulle palafitte di Village e in altri percorsi sensazionali del parco.

In occasione dei Kid Pass Days, il parco invita grandi e piccini a diventare Guardiani del Pianeta, con un approfondimento speciale nell'area Discovery Delta incentrato sull’avvincente sfida delle testuggini europee. Dietro il rilascio in natura di una testuggine americana, infatti, si nasconde spesso una buona intenzione, che rischia però di diventare un danno concreto per gli ecosistemi di casa. Per raccontare questa storia verrà utilizzato uno strumento molto particolare: il Kamishibai, piccolo teatrino di legno che proviene dall’antica arte narrativa giapponese. Il programma rientra nel progetto Wetlands for Life portato avanti del network Eduzoo/UIZA.

Info www.oltremare.org

Acquario di Cattolica Un’emozione dietro l’altra e la consapevolezza di essere davanti alla meraviglia della vita. All’ Acquario di Cattolica si incontrano 3.000 creature di 400 specie diverse, distribuite in tre percorsi con animali, al coperto e climatizzati. L’ingresso Blu ospita gli squali toro più grandi d’Italia, alcuni dei quali raggiungono 3 metri di lunghezza, l’ingresso Giallo svela l’agilità delle lontre asiatiche e il mistero dei caimani nani, nell’Ingresso Verde è come addentrarsi in una giungla popolata di rettili e anfibi. La visita include due mostre: Insetti Giganti XXL Edition con riproduzioni ingigantite di insetti, e il Mondo dei Dinosauri, dominato da T-Rex e Spinosaurus con l’area scavo dove cercare fossili.

Per i Kid Pass Days l’acquario propone gli approfondimenti con l'esperto durante le cibature di pinguini, squali, trigoni e lontre.

Particolare attenzione sarà dedicata proprio alle lontre, sentinelle della biodiversità. L’Acquario ospita Eva, Marta e Costanza, esemplari di lontra asiatica dalle piccole unghie (Aonyx cinereus), specie "vulnerabile" secondo la IUCN Red List e protagoniste della campagna internazionale EAZA sulla tutela delle Zone Umide. La loro cibatura si svolge ogni giorno, alle 10:45, 12:45 e 16:00. Gli altri appuntamenti con l’esperto in programma sono quelli con i Pinguini, ore 10:30 e 14:30, con i Trigoni (sabato, ore 12:15) e con gli Squali Toro (domenica, ore 15:15).

Info: www.acquariodicattolica.it

Italia in miniatura – Rimini Tappa imperdibile in Romagna, Italia in Miniatura è quel luogo dove la bellezza mozzafiato dell’Italia si stende in un unico panorama, con oltre 300 miniature, dal Colosseo al Duomo di Milano. Qui ogni monumento sorprende per i suoi dettagli. Dai 5000 veri alberi in miniatura e dai trenini che viaggiano per la penisola, tutto è pensato per suscitare meraviglia. Le emozioni diventano divertimento sulle attrazioni uniche del parco: Venezia in scala 1:5, da navigare in gondola sul Canal Grande, l’adrenalinica Torre Panoramica, Vecchia Segheria, Scuola Guida, Castel Sismondo e Monorotaia, il variopinto Pappamondo, PlayMart, Pinocchio e l'affascinante Esperimenta.

Per i Kid Pass Days, occhi puntati – è il caso di dirlo – sul palcoscenico di Esperimenta, il padiglione scientifico del parco, che domenica 10 maggio proporrà un’edizione speciale dello Science Show "La Scienza dà Spettacolo": 30 minuti di esperimenti dal vivo dove i protagonisti saranno i fenomeni della fisica ma anche, e soprattutto, i piccoli spettatori.

Info: www.italiainminiatura.com