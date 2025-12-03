Kiev nella Nato tra i nodi del negoziato

Il Cremlino rilancia sul tema dell’adesione ucraina. In Italia la Lega frena sulla proroga degli aiuti militari

L’adesione dell’Ucraina alla Nato resta “una delle questioni chiave” nelle trattative tra Russia e Stati Uniti. A ribadirlo è Yuri Ushakov, consigliere presidenziale russo per la politica estera, che sottolinea come il tema sia stato affrontato durante i colloqui di ieri al Cremlino tra Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.

Secondo il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, “lo scontro tra russi e ucraini è sul 20% del Donetsk” e le discussioni in corso riguardano anche le garanzie di sicurezza da assicurare a Kiev affinché “non sia mai più invasa”. Un elemento ritenuto essenziale da Washington per ogni prospettiva di accordo.

Sul fronte italiano, intanto, la Lega ribadisce le proprie perplessità sulla proroga del decreto che autorizza gli aiuti militari all’Ucraina, il cui rinnovo è stato rinviato alla fine del mese. Il capogruppo del partito al Senato, Massimiliano Romeo, sottolinea che “in questa fase serve un provvedimento che guardi alle garanzie di sicurezza per Kiev nell’ambito del piano di pace Usa. Una semplice proroga rischia di non essere allineata al percorso negoziale”.