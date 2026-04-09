Kimi Antonelli fa tappa a Rimini: pranzo al Bounty con bucatini all’amatriciana

Il giovane talento Mercedes di Formula 1 si concede una pausa sul lungomare insieme agli amici

Per Kimi Antonelli pit stop al Bounty di Rimini. A pranzo il giovane talento della Mercedes in Formula 1, protagonista di un avvio di stagione da record a soli 19 anni, si è concesso un momento di relax.

Il pilota è stato avvistato al Bounty di Rimini. Nel suo “menu da campione” non potevano mancare dei bucatini all’amatriciana, scelti per ricaricare le energie lontano dai circuiti.

A raccontarlo è stato lo stesso locale con un post ironico sui social: “Kimi Antonelli dalla F1 al timone del Bounty”, hanno scritto, aggiungendo che il giovane campione “ha messo i bucatini all’amatriciana nel serbatoio”.

Dal ristorante anche un saluto affettuoso e un incoraggiamento per il prosieguo della stagione: “Lo ringraziamo per la disponibilità e gli facciamo un grosso in bocca al lupo per il campionato”.