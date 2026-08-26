Kimi Antonelli festeggia 20 anni tra gli scivoli di Aquafan

Il pilota di Formula 1 ha scelto il parco di Riccione per il suo compleanno, insieme agli amici e a Marco Bezzecchi

"Meglio la Formula 1 o l'Aquafan? Sicuramente il parco di Riccione". Non ha dubbi il campione Kimi Antonelli che ieri, martedì 25 agosto, ha festeggiato 20 anni tra gli scivoli acquatici più famosi d'Italia. Il campione è stato fino al tramonto in Aquafan con i suoi amici, raggiunto anche da Marco Bezzecchi. Insieme non hanno mancato di provare ogni scivolo presente. Un brindisi speciale con lo spumante spruzzato sugli ospiti come nei festeggiamenti a fine gara. Una giornata di festa e divertimento arricchita anche dall'affetto dei fan e degli addetti ai lavori con i quali Antonelli si è intrattenuto con disponibilità facendo anche tante foto.