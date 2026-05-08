La 1000 Miglia torna sul Titano: Montegiardino, Faetano e Corianino tra le novità

L’ingresso a San Marino è previsto nel pomeriggio di venerdì 12 giugno

Per la sua quarantaquattresima rievocazione, la 1000 Miglia conferma il tracciato “a otto”, ispirato alle prime dodici edizioni della corsa storica, che si prepara anche a tagliare il traguardo del centenario nel 2027.

Gli accettati

Il valore del museo viaggiante è esaltato da un parterre di vetture unico al mondo, tra cui spiccano ventiquattro Alfa Romeo sportive anteguerra. Riflettori puntati sulle iconiche 6C 1500, 1750 SS e GS, dominatrici delle edizioni 1928-1930, e sulla rarissima 8C 2600 Spider Zagato “SF” della Scuderia Ferrari.

Di assoluto rilievo anche la flotta delle Ferrari ammesse, quasi tutte con motori V12, tra cui modelli storicamente vincitori della Freccia Rossa come 166 MM, 250 MM e 340 America.

L’eccellenza tecnica prosegue con le Jaguar C-Type, protagoniste a Le Mans, e con lo schieramento Maserati, dominato dalle celebri A6 GCS. A completare la selezione, capolavori del design come la Fiat 8V berlinetta Zagato, testimonianza del rigoroso processo di selezione degli accettati.

La 1000 Miglia 2026

Il via è fissato per martedì 9 giugno da Brescia. Le oltre 400 auto selezionate attraverseranno Val Trompia, Val Gobbia e Lumezzane, per poi raggiungere il Garda, Vicenza e Padova.

Mercoledì 10 giugno sarà il giorno del valico est–ovest: Ferrara, Modena (con sosta pranzo), Reggio Emilia, Passo dell’Abetone e arrivo a Montecatini Terme.

Giovedì 11 giugno il convoglio toccherà Pietrasanta, Siena (pranzo in Piazza del Campo), i laghi di Bolsena e Vico, fino all’arrivo a Roma, tradizionale giro di boa.

Venerdì 12 giugno inizierà la risalita verso Brescia: Assisi — nell’anno degli 800 anni dalla morte di San Francesco — Gubbio, Gola del Furlo e Rimini, dopo il passaggio dalla Repubblica di San Marino.

Sabato 13 giugno, ultima tappa: Cervia, Comacchio, Ferrara e Mantova, prima del rientro a Brescia per il traguardo in viale Venezia, dopo cinque giorni e 140 prove cronometrate.

Il percorso cittadino a San Marino

L’ingresso nel Titano è previsto nel pomeriggio di venerdì 12 giugno:

Ore 16:00 : prima vettura del Ferrari Tribute

Ore 17:00 circa: prima vettura storica

Novità dell’edizione: un inedito itinerario panoramico che toccherà Montegiardino, Faetano e Corianino.

La sfida tecnica si accenderà su via Gamella, sede delle Prove Cronometrate. Seguirà il Controllo Orario presso la Scuola Media di Fonte dell’Ovo, preludio all’ascesa verso il Centro Storico.

Il Centro Storico sarà percorso in discesa: ingresso da Porta della Murata Nuova, passaggio in Piazza della Libertà per il Controllo Timbro, quindi uscita verso Ventoso e via Santa Cristina, direzione Rimini.

Per il Ferrari Tribute, il Controllo Timbro sarà a Porta San Francesco, senza ingresso nelle vie più strette del centro.