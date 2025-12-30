La 10ª Corrida di San Silvestro: atleti da tutta Italia sulle strade di Rimini

Dalla prova giovanile, 1 km, agli 11 km della gara competitiva, con premi e pacchi gara per tutti

La 10ª Corrida di San Silvestro, evento sportivo inserito nel cartellone di Rimini Capodanno – “Il Capodanno più lungo del Mondo”, si svolgerà sotto l’egida della UISP, con il patrocinio del Comune di Rimini e Visit Emilia Romagna, l'organizzazione è curata dal Golden Club Rimini.

Domani, 31 dicembre, si preannuncia un’edizione da record per il decennale della manifestazione. Ai nastri di partenza saranno presenti atleti professionisti e appassionati provenienti da tutta Italia, pronti a correre, scambiarsi gli auguri e vivere insieme il lungo e travolgente Capodanno riminese.

Tre le distanze previste:

· 11 km per la prova agonistica

· 6 km per la non competitiva

· 1 km per la Corrida Giovanile

La gara competitiva si svilupperà su un percorso immerso nel verde: dopo un anello iniziale di un chilometro, il tracciato prevede due suggestivi passaggi panoramici sul Colle Belvedere e attraverso il caratteristico Ghetto Storico del Castellaccio, regalando scorci paesaggistici da cartolina prima dell’arrivo in via Alda Costa.

Scorrendo la ricca start list, i favoriti della vigilia sono il veneto Federico Valandro, il giovane marchigiano Giacomo Ruffini, il ferrarese Francesco Bigoni (allenato da Massimo Magnani), Matteo Gambuti e il riminese Brayan Schiaratura, che chiuderà la sua stagione agonistica proprio sulle strade di casa.

In campo femminile, nella Corrida rosa, riflettori puntati su Azzurra Ilari, quattro volte vincitrice e detentrice del record della gara, sulla specialista delle ultramaratone Federica Moroni e sull’inossidabile Paola Braghiroli, senza dimenticare le numerose outsider provenienti da tutta Italia.

Per la cronaca, nell’edizione 2024 si imposero Andrea Sanguinetti tra gli uomini con il tempo di 34’32” e Azzurra Ilari tra le donne in 43’13”.

Si preannuncia di alto livello tecnico anche la Corrida Giovanile, che si disputerà sulla distanza secca dei 1000 metri.

Nell’albo d’oro della manifestazione spiccano le quattro vittorie di Mihail Sirbu in campo maschile e di Azzurra Ilari nel settore femminile. I record della Corrida appartengono proprio a Sirbu (34’05”) e a Ilari (40’17”), entrambi stabiliti nel 2022.

Saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne, i primi tre classificati di ciascuna delle 12 categorie e le 15 società più numerose con almeno 10 iscritti. Inoltre, con la Ruota della Fortuna, verranno estratti 10 premi tra tutti i partecipanti. Previsto un ricco pacco gara per tutti.

La Corrida di San Silvestro è prima di tutto una grande festa di sport e allegria, un momento di condivisione che coinvolge amici, famiglie e giovani. La cronaca sportiva sarà animata dalla voce e dall’energia di Gibo, Aldo e Christian Ballarini di BEE Animation.

Il ritrovo è fissato per le ore 8.00 presso Rimini Plast (via Alda Costa – Rimini).

Le partenze:

· ore 9.30 Corrida Giovanile (1 km)

· ore 9.45 Corrida di San Silvestro competitiva (11 km)

A seguire le corse e le camminate ludico-motorie sui percorsi di 11 km e 6 km.

Le ultime iscrizioni, dedicate ai ritardatari, riapriranno mercoledì mattina alle ore 8.00.

Albo d’Oro – Corrida di San Silvestro

1ª Edizione – 2016

· Uomini: Lorenzo Fuschini (Rimini Nord S. Arcangelo)

· Donne: Federica Moroni (Golden Club Rimini)

2ª Edizione – 2017 (99 finisher)

· Uomini: Gianluca Borghesi (Avis Castel San Pietro) – 36’10”

· Donne: Monica Seraghiti (Brescia Marathon) – 42’04”

3ª Edizione – 2018 (158 finisher)

· Uomini: Mihail Sirbu (GS Quantin Alpenplus) – 36’07”

· Donne: Monica Seraghiti (Brescia Marathon) – 41’21”

4ª Edizione – 2019 (117 finisher)

· Uomini: Mihail Sirbu (GS Quantin Alpenplus) – 35’32”

· Donne: Azzurra Ilari (Atl. Amat. Osimo) – 41’14”

5ª Edizione – 2020 (Corsa virtuale)

· Uomini: Daniele Balducci (Free Runners Sangiustino) – 39’46”

· Donne: Sara Zerlotto (Joy Runners) – 44’50”

6ª Edizione – 2021 (135 finisher)

· Uomini: Andrea Barcelli (Osteria dei Podisti) – 35’37”

· Donne: Azzurra Ilari (Atl. Amat. Osimo) – 41’52”

7ª Edizione – 2022 (111 finisher)

· Uomini: Mihail Sirbu (GS Quantin Alpenplus) – 34’05” (record gara)

· Donne: Azzurra Ilari (Grottini Team) – 40’17” (record gara)

8ª Edizione – 2023 (175 finisher)

· Uomini: Mihail Sirbu (GS Quantin Alpenplus) – 36’43”

· Donne: Ilaria Sabbatini (Avis Macerata) – 42’36”

9ª Edizione – 2024 (115 finisher)

· Uomini: Andrea Sanguinetti (Atl. Casone Noceto) – 34’32”

· Donne: Azzurra Ilari (Circolo Minerva) – 43’13”