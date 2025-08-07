La Baia degli Angeli torna a far ballare Rimini: in consolle Daniele Baldelli

Sabato 9 agosto all’Arena Francesca da Rimini una serata tra parole e musica per celebrare la leggendaria club culture degli anni Ottanta

La scena musicale degli anni Ottanta rivive in una nuova speciale serata. Per una notte tornano i suoni e le atmosfere della leggendaria Baia degli Angeli, locale di Misano simbolo della creatività e dell’originalità di quel periodo: l’appuntamento è sabato 9 agosto (ore 21) all’Arena Francesca da Rimini, quando salirà in consolle Daniele Baldelli, uno dei dj che ha fatto la storia della Baia e più in generale del clubbing italiano. Baldelli infatti fu tra i primi, insieme a Mozart, a cominciare a mixare dal vivo i passaggi tra un brano ed un altro inventando di fatto il beatmatching in Italia.

Prima di accendere questa inedita dancefloor ai piedi di Castel Sismondo, Baldelli si racconterà, in dialogo con Massimo Roccaforte, dando la possibilità al pubblico di conoscere più da vicino la vita e la carriera di un dj che dalla fine degli anni Sessanta non ha mai smesso di innovarsi e soprattutto di far ballare la riviera e il mondo. Dalle 22 a mezzanotte spazio alla musica.

La serata fa parte della rassegna “Risuonano le discoteche di Tondelli” dedicata alla scena musicale degli anni Ottanta e parte integrante del cartellone di eventi pensati per ricordare Pier Vittorio Tondelli a quarant’anni dalla pubblicazione del romanzo “Rimini”. Il prossimo appuntamento 'disco' è fissato per la sera di Ferragosto quando rivivrà Lo Slego, i Mod e le sottoculture degli anni ’80 con Werter Corbelli e Giovanni Tommaso Garattoni, special guest Oscar Giammarinaro (Piazza Statuto - Statuto Mod).

Inizio ore 21, ingresso libero.