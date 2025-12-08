La Banda Giovanile “Città di Rimini” accende Le Befane con il Concerto di Natale

Dalle James Bond a Peter Gunn, uno spettacolo tra parata e esibizione in piazza Zara

La Banda Giovanile “Città di Rimini” sarà protagonista fra poco, oggi pomeriggio lunedì 8 dicembre 2025, di un originale Concerto di Natale presso Le Befane Shopping Centre di Rimini. Un appuntamento musicale che porterà il repertorio bandistico nel cuore del centro commerciale, con una parata festosa lungo la galleria e una successiva esibizione sul palco in piazza Zara.



Il concerto avrà inizio alle ore 18.00 in piazza Zara, dopo un breve intervento di Paolo Cevoli, e proporrà un programma che spazia tra colonne sonore e musica contemporanea: The Best of James Bond, The Nightmare Before Christmas, Son of Santa the Barbarian, You Can’t Stop the Beat, Peter Gunn.



Prima dell’esibizione principale, alle ore 17.15, la Banda saluterà in stile marching band l’inaugurazione ufficiale del nuovo spazio Italy&Italy all’interno dello Spazio Conad de Le Befane, offrendo un primo momento musicale nel contesto del taglio del nastro.



L’inaugurazione di Italy&Italy, con inizio alle 16.15, vedrà la presenza di Paolo Cevoli e il coinvolgimento di diverse realtà del territorio. Alle ore 17.00 la benedizione del Vescovo di Rimini, S. E. Mons. Nicolò Anselmi con la partecipazione di don Nevio Faitanini (Comunità Papa Giovanni XXIII), Massimo Bobbo (direttore Le Befane Shopping Centre), dei rappresentanti di Conad e dell’Assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda. Nel corso del pomeriggio sono inoltre in programma lo spettacolo per ragazzi a cura della cooperativa Cuore 21 e la performance di Cristian De Rosa e Felice di Maggio, campioni del mondo di Pizza Acrobatica del team tricolore. In occasione dell’inaugurazione viene inoltre donata dal concessionario Citroën Marcar di Rimini un’autovettura alla Comunità Papa Giovanni XXIII.



