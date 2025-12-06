Si illumina il Natale "Nei luoghi dell’Anima": folla a Santarcangelo per l'accensione dell'albero

L’inaugurazione della Grotta di Babbo Natale, dell’albero e del presepe meccanizzato apre il calendario delle iniziative

A Santarcangelo si sono accese le luci del Natale “Nei luoghi dell’Anima”: questo pomeriggio (sabato 6 dicembre) ha preso il via ufficialmente il calendario di iniziative delle festività, di fronte a un pubblico che ha preso parte numeroso al momento di apertura.

Tra le principali novità, la Grotta di Babbo Natale in via Ruggeri è stata la prima ad essere inaugurata dal sindaco Filippo Sacchetti insieme all’assessore alle Attività economiche Luca Paganelli, ai presidenti della Pro Loco, Filiberto Baccolini, e di Città Viva, Alex Bertozzi, nonché a Franco Foschi in rappresentanza di Blu Nautilus.

Accompagnato dalla musica della banda, il corteo in festa si è poi spostato al presepe meccanizzato della famiglia Gualtieri, allestito anche quest’anno nella grotta di piazza Balacchi a cura della Pro loco di Santarcangelo: sarà aperto fino al 1° febbraio dalle 10 alle 22 nei weekend e nei giorni festivi, dalle 10 alle 18 tutti gli altri giorni, ma sempre acceso e visibile dal cancello fino alle 22.

Attraverso il “Bosco sotto un cielo di stelle”, installazione urbana formata da un percorso di alberelli di Natale che dalle grotte raggiungerà il Combarbio, il gruppo ha quindi raggiunto il nuovo albero di Natale di Santarcangelo, un abete alto 11 metri, i cui addobbi di luce hanno completato l’illuminazione e l’atmosfera delle vie del centro commerciale naturale, già decorate da qualche giorno. Al Combarbio, dopo il saluto del sindaco e di tutti i rappresentanti delle realtà che hanno contribuito all’organizzazione del calendario natalizio, la nevicata e il concerto di Simone Antoniacci & The Christmas Band hanno chiuso il momento inaugurale.

L’albero, insieme al resto del centro storico, è illuminato da migliaia di luci a basso impatto energetico e risplende grazie a un nuovo progetto luminoso pensato per evocare la magia di un cielo stellato, sospeso sopra le vie del borgo, composto da oltre 5 km di luminarie, per un totale di 8 km comprese anche le frazioni. San Vito, San Martino, Sant’Ermete, San Michele, San Bartolo, Canonica, Montalbano e la Giola, sono illuminate da catenarie e decorazioni luminose dedicate a Cittaslow.

In centro storico inoltre si sono riaccesi i “pensieri luminosi”, partiti da Santarcangelo e arrivati in tante città italiane, con un omaggio alla poetessa delle Contrade, Giuliana Rocchi, mentre la Rocca Malatestiana torna a essere illuminata grazie all’associazione Noi della Rocca.