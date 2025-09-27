La Banda Giovanile di Rimini arriva alle Befane con un pomeriggio di musica

Domenica 28 settembre, l'evento Music Show

Un pomeriggio di musica e allegria animerà Le Befane Shopping Centre con la parata della Banda Giovanile Città di Rimini, protagonista dell'evento 'Music Show' domenica 28 settembre 2025 dalle ore 17.00 alle 19.00.



Reduce dall’esperienza internazionale al World Orchestra Festival di Vienna dello scorso luglio, dove ha conquistato il Silver Award sotto la direzione del Maestro Andrea Brugnettini e da una serie di concerti estivi, la formazione porterà in galleria l’energia della marching band, attraversando il centro commerciale fino a piazza Unieuro, dove sono previsti alcuni momenti di esibizione.



La sfilata sarà articolata in due set, con un repertorio che spazia dal pop al funk, includendo brani come Handclap, Party Rock, Timber, Seven Nation Army, Uptown Funk e Somebody Told Me.



Per tutti i presenti, sino ad esaurimento scorte, scaricando il coupon della Befan Card www.lebefane.it/befancard , sarà possibile ricevere un flauto di legno in omaggio.



Dopo l’appuntamento alle Befane, la Banda Giovanile tornerà a esibirsi il 14 ottobre alle 18.00 in occasione della Festa del Borgo di Sant’Andrea.

