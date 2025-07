La Barbie di Riccione conquista la moda internazionale: Masini e Callegari volano a Expo Osaka

Due eccellenze di Cna Federmoda Rimini protagoniste alle Giornate della Moda Italiana nel Mondo

Una ventata di orgoglio per la provincia di Rimini grazie all'eccellenza e la vivacità del suo artigianato salito sul palcoscenico mondiale. Due imprese d'eccezione, fiore all'occhiello di Cna Federmoda Rimini, sono state selezionate per prendere parte alla prestigiosa prima edizione delle "Giornate della Moda Italiana nel Mondo" (Gmim).

L'iniziativa di altissimo prestigio è promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) nell'ambito della "diplomazia della crescita", in collaborazione con ICE Agenzia e le principali associazioni di categoria del settore moda, mira a valorizzare la produzione italiana nel mondo e a sostenere l'internazionalizzazione delle nostre imprese.

Daniele Callegari e Sartoria Madà di Daniela Masini, due nomi che risuonano con la creatività e la maestria del nostro territorio, saranno protagonisti di questo ambizioso progetto itinerante. La loro partecipazione è un attestato vibrante della grande vitalità delle imprese associate a Cna Federmoda Rimini, un ecosistema che pulsa di energia non solo produttiva e commerciale, ma anche turistica.

Le "Giornate della Moda Italiana nel Mondo" prenderanno il via

domenica 3 agosto e avranno come prima tappa il Padiglione Italia di Expo Osaka 2025, una vetrina d'eccellenza per il sistema Paese con la mostra "Italia è Moda". Successivamente, l'iniziativa toccherà altre importanti capitali della moda e del commercio globale. Le prossime tappe del 2025 si svolgeranno ai primi di settembre a Dubai; a metà ottobre in Brasile con eventi a San Paolo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte ; e in India a fine ottobre, con eventi previsti a New Delhi, Ahmedabad e Mumbai.

"Siamo immensamente orgogliosi che ben due aziende del nostro territorio, legate a Cna Federmoda Rimini, siano state scelte per un'iniziativa di così ampio respiro internazionale - dichiara Roberto Corbelli, Presidente di Cna Federmoda Rimini - Questa selezione non solo conferma la straordinaria capacità produttiva e commerciale delle nostre imprese, ma mette in luce anche il loro impatto turistico, grazie alla risonanza mediatica che progetti come quello di Daniela Masini sanno generare."

In particolare, il progetto di Daniela Masini, sua la celebre Barbie ispirata a Riccione, incarna perfettamente questa fusione tra creatività, identità territoriale e risonanza mediatica. La sua creazione non è solo un omaggio a un'icona, ma un vero e proprio racconto di un territorio che, da sempre, si distingue per la sua capacità di anticipare i cambiamenti socio-culturali e di tradurli in espressioni uniche di stile e innovazione. È un ponte tra la tradizione artigiana e la modernità, un faro che illumina la creatività intrinseca di Riccione.

Cna Federmoda Rimini ha sempre creduto e investito nel sostegno delle imprese del settore, coinvolgendole in progetti che permettano loro di fare "outgoing", portando la loro eccellenza oltre i confini regionali e nazionali. Al contempo, la nostra visione è sempre stata quella di promuovere il territorio della provincia di Rimini per favorire un "incoming" turistico, facendo sì che i negozi multimarca e di prossimità – veri e veri propri avamposti della nostra filiera – possano avere continue opportunità di sviluppo economico.

Questa filosofia caratterizza da sempre Cna Federmoda Rimini: puntare sullo sviluppo di una filiera integrata. Una filiera che nasce dalla materia prima, si eleva attraverso le sapienti lavorazioni manifatturiere del conto terzi, e culmina nella capacità dei brand della provincia di comunicare un territorio vivo. Un sistema in cui i negozianti sono la punta visibile di un iceberg, che nasconde un sistema socialmente ed economicamente cruciale per l'intera provincia.

Le "Giornate della Moda Italiana nel Mondo" rappresentano per il territorio di Rimini una straordinaria vetrina e una conferma del valore inestimabile del nostro artigianato. Siamo pronti a sfilare sul palcoscenico globale, portando con orgoglio il nome della nostra terra e la passione di chi crea bellezza, giorno dopo giorno.